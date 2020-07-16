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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОИЗВОДСТВО СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ УВЕЛИЧИЛОСЬ НА 5%
16:39 16.07.2020
В первом полугодии 2020 г. в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) Минской области производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 1800,8 млн рублей, или в сопоставимых ценах 105% к уровню первого полугодия 2019 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 1760,4 млн рублей, или в сопоставимых ценах 105,4% к уровню соответствующего периода предыдущего года.
В хозяйствах всех категорий произведено (выращено) скота и птицы (в живом весе) 267,2 тыс. тонн, что на 6,5% больше, чем в первом полугодии 2019 г., молока произведено 981,1 тыс. тонн (на 9,1% больше).
В сельскохозяйственных организациях производство (выращивание) скота и птицы (в живом весе) составило 260,7 тыс. тонн и по сравнению с первым полугодием 2019 г. увеличилось на 6,8%, молока произведено 963,7 тыс. тонн (на 9,5% больше).
В области продолжаются работы по заготовке кормов. На 1 июля 2020 г. в сельскохозяйственных организациях заготовлено кормов из трав 631,2 тыс. тонн кормовых единиц, или 102,8% к 1 июля 2019 г. В расчете на условную голову скота (без свиней и птицы) для общественного поголовья их заготовлено 8,7 центнера кормовых единиц (на 1 июля 2019 г. – 8,5 центнера).
На 1 июля 2020 г. в сельскохозяйственных организациях численность крупного рогатого скота составила 958,7 тыс. голов, или 100,6% к уровню 1 июля 2019 г., в том числе коров – 332,6 тыс. голов (100,01%). Численность свиней составила 690,8 тыс. голов, что на 2,7% больше, чем на соответствующую дату предыдущего года.
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