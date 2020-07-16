Инициатива «Честные люди» запустила проект «Скорая взаимопомощь».

Как пишет портал dev.by, это площадка, где можно найти финансовую поддержку от других людей, самим предложить финансовую помощь, получить предложения новой работы или рассмотреть варианты обучения (переквалификации).

«Сначала мы начали помогать собирать деньги на адвокатов при подаче жалоб в суды. У нас получилось. Мы решили помочь как можно большему количеству людей, которым важно, чтобы выборы прошли максимально честно и прозрачно», - прокомментировали проект его инициаторы.

На данный момент желающие могут финансово помочь секретарю «Зеленстроя» Советского района Минска. Она принимала документы штаба Виктора Бабарико и ОГП по поводу митинга для референдума. Руководитель попросил написать заявление на увольнение.

Также все желающие могут помочь с трудоустройством или обучением госслужащим или сотрудникам бюджетных организаций, которые потеряли работу из-за отказа нарушать закон или выполнять преступные приказы.