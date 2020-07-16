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ЭКОНОМИКА РБ
ТАМОЖЕННИКИ БЕЛАРУСИ УЖЕ СЕГОДНЯ ОФОРМЛЯЮТ 89% ТРАНЗИТНЫХ ТОВАРОВ В ТЕЧЕНИЕ 10 МИНУТ, А 88% ЭКСПОРТА – В ТЕЧЕНИЕ 5-ТИ
16:12 16.07.2020
Белорусским таможенникам уже сегодня удалось превысить запланированный на конец 2020 года показатель по сокращению времени на оформление транзитных товаров: не более чем за 10 минут сотрудниками таможенных органов оформлено 89% партий таких товаров при целевом индикаторе в 84%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, из них 10% было выпущено в автоматическом режиме.
А автовыпуск экспорта и вовсе достиг 61,5% при запланированной на конец года цифре в 50%. Это повлияло и на увеличение доли экспортных товаров, выпускаемых в течение 5 минут, которая в первом полугодии составила 88% при установленном стратегией развития таможенных органов показателе в 83%.
Использование бесконтактных методов оформления товаров сегодня в приоритете у белорусских таможенников, что определенно положительно сказывается на сокращении времени оформления товаров без ущерба качеству осуществления таможенных операций.
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