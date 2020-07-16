Комитет «Минскоблимущество» 14 июля 2020 г. провел два результативных аукциона по продаже недвижимого имущества, расположенного на территории Минской области.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в комитете, здание бани в д. Гарбузы Дзержинского района в результате торгов было продано за 3818 рублей. Новый собственник планирует реконструировать объект под жилье.

Бывшую школу в д. Костюки Любанского района приобрел единственный участник аукциона и планирует использовать ее под гостиницу.

За расположенную на 100 км Р-55 в Любанском районе АЗС № 45 пришлось побороться сразу двум участникам. В результате торгов начальная цена продажи увеличилась почти в 2 раза. Победитель аукциона планирует открыть на ее базе объект придорожного сервиса.

Общая сумма сделок от продажи составила 154 493,14 рублей.