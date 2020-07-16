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ЭКОНОМИКА РБ
КОМИТЕТ "МИНСКОБЛИМУЩЕСТВО" ПРОВЕЛ ДВА РЕЗУЛЬТАТИВНЫХ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
15:51 16.07.2020
Комитет «Минскоблимущество» 14 июля 2020 г. провел два результативных аукциона по продаже недвижимого имущества, расположенного на территории Минской области.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в комитете, здание бани в д. Гарбузы Дзержинского района в результате торгов было продано за 3818 рублей. Новый собственник планирует реконструировать объект под жилье.
Бывшую школу в д. Костюки Любанского района приобрел единственный участник аукциона и планирует использовать ее под гостиницу.
За расположенную на 100 км Р-55 в Любанском районе АЗС № 45 пришлось побороться сразу двум участникам. В результате торгов начальная цена продажи увеличилась почти в 2 раза. Победитель аукциона планирует открыть на ее базе объект придорожного сервиса.
Общая сумма сделок от продажи составила 154 493,14 рублей.
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