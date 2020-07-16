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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛТПП 17 ИЮЛЯ ПРОВОДИТ ОНЛАЙН-СЕМИНАР ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЮ ЭКСПОРТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ
15:25 16.07.2020
Белорусская торгово-промышленная палата 17 июля 2020 г. проводит онлайн-семинар на тему «Содействие развитию экспорта» с использованием финансовой поддержки.
Как сообщает сайт «Гродноинвест», в рамках онлайн-семинара запланированы следующие темы для обсуждения: порядок включения товаров в перечень товаров, утвержденный постановлением Совета министров № 279 от 06.04.2016, на приобретение которых предоставляются экспортные кредиты; порядок страхования экспортных рисков с поддержкой государства в рамках указа № 534 от 25.08.2006.
Кроме того, речь пойдет о финансировании ОАО «АСБ Беларусбанк» резидентов Беларуси под уступку денежных требований (факторинг) в рамках указа № 534.
Мероприятие будет проходить на платфоме Zoom (начало трансляции в 11:00). https://us02web.zoom.us/j/83002073493..
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