Белорусская торгово-промышленная палата 17 июля 2020 г. проводит онлайн-семинар на тему «Содействие развитию экспорта» с использованием финансовой поддержки.

Как сообщает сайт «Гродноинвест», в рамках онлайн-семинара запланированы следующие темы для обсуждения: порядок включения товаров в перечень товаров, утвержденный постановлением Совета министров № 279 от 06.04.2016, на приобретение которых предоставляются экспортные кредиты; порядок страхования экспортных рисков с поддержкой государства в рамках указа № 534 от 25.08.2006.

Кроме того, речь пойдет о финансировании ОАО «АСБ Беларусбанк» резидентов Беларуси под уступку денежных требований (факторинг) в рамках указа № 534.

Мероприятие будет проходить на платфоме Zoom (начало трансляции в 11:00). https://us02web.zoom.us/j/83002073493..