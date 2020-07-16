Индекс цен производителей промышленной продукции Гродненской области в июне 2020 г. по сравнению с маем 2020 г. составил 100,5%, с декабрем 2019 г. – 104%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 100,9% и 103,3% соответственно, промежуточные товары – 100,5% и 104,1%, потребительские товары – 100,1% и 103,1%.

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в июне 2020 г. по сравнению с маем 2020 г. составил 98,9%, с декабрем 2019 г. – 99,7%, в том числе в растениеводстве – 95,3% и 91,8% соответственно, животноводстве – 99,9% и 102%.