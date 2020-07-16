Проходящий в Минске с 1 июля конкурс эко-стартапов Belarus Green Awards-2020 продлится по 27 августа 2020 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве природы и охраны окружающей среды, целью конкурса является выявление актуальных бизнес-идей экологической тематики, способствующих улучшению экологической ситуации и повышению качества жизни населения Беларуси.

В конкурсе объявлено семь тематических номинаций: «Производство»; «Технологические решения»; «Продовольственные товары (продукты)»; «Непродовольственные товары»; «Хозяйственные товары»; «Косметика»; «Услуги».

Критерии для отбора участников, готовых представить свой эко-стартап, следующие. Участник должен быть из Беларуси, им может стать как физическое, так и юридическое лицо. Проект должен иметь бизнес-направленность и возможность монетизации, а также способствовать решению экологической проблемы, быть социально значимым и инновационным.

Срок работы проекта: не более 1,5 года (при условии, что он уже запущен). Масштабируемость проекта также имеет значение.

Конкурс будет проходить в три этапа.

Первый этап стартовал 1 июля 2020 года и продлится до 1 августа 2020 года. В этот период пройдет сбор заявок на участие.

Второй этап начинается 10 августа: 10 проектов, прошедших в полуфинал, будут представлены для народного голосования на сайте pasternak.by.

Финал, в рамках которого пройдет защита конкурсных работ перед жюри, состоится 26 августа 2020 года на базе Государственного учреждения образования «Республиканский центр государственной экологической экспертизы и повышения квалификации руководящих работников и специалистов» Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды (Минск, 1-й пер. Менделеева, д.50, корп. 4).

В финале конкурса жюри отберет три лучших эко-проекта. Призовой фонд Belarus Green Awards-2020 будет состоять из трех наград для каждого победителя.

Главный приз – инвестиции в развитие проекта-победителя, занявшего 1-ое место. Кроме того, проекты-победители получат интеллектуальные инвестиции и возможность консультирования с ведущими бизнес-менторами. Специальный приз от Брестского местного фонда регионального развития ожидает конкурсантов из города Бреста и Брестской области.

Награждение победителей пройдет 29 августа 2020 года в рамках празднования 60-летия Министерства природы и охраны окружающей среды.

Принять участие в конкурсе могут все желающие, заполнив анкету на сайте.

Конкурс приурочен к 60-летию Министерства природы и охраны окружающей среды Беларуси и обещает стать самым масштабным экологическим событием этого года.

Организаторами конкурса являются: Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси; ООО «Пас Тер Нак»; РУП «Национальный выставочный центр «БелЭкспо».