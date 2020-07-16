За январь-май 2020 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Минской области (без банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, Банка развития, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 10,2%, рентабельность продаж – 8,1%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, дебиторская задолженность на 1 июня 2020 г. составила 8,6 млрд рублей, в том числе просроченная – 1,8 млрд рублей, или 21,4% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 июня 2020 г. составила 9,4 млрд рублей, в том числе просроченная – 2 млрд рублей, или 21,5% от общего объема кредиторской задолженности.