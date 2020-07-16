Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 16 июля 2020 года выросло до 65,6 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

«В Беларуси на 16 июля зарегистрированы 65 тыс. 623 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели и выписаны 56 тыс. 915 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 485 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной, коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении ведомства.

Таким образом за последние сутки число заразившихся выросло на 180 человек, число смертей от COVID-19 - на 5.

Согласно информации Минздрава, всего в республике проведено 1 млн 162 тыс. 280 тестов.