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ЭКОНОМИКА РБ


В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ СУММА ПОСТУПИВШИХ В БЮДЖЕТ АКЦИЗОВ ЗА ЯНВАРЬ-МАЙ СОСТАВИЛА 138,8 МЛН РУБЛЕЙ


13:39 16.07.2020

В Витебской области сумма поступивших в бюджет акцизов за январь-май 2020 года составила 138,8 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, это на 33,2 млн рублей больше аналогичного периода прошлого года.

Согласно статьям 147, 150 Налогового кодекса Беларуси, объектами налогообложения акцизами признаются подакцизные товары, производимые плательщиками и реализуемые (передаваемые) ими на территории республики либо ввозимые на территорию Республики Беларусь.

Подакцизными товарами признаются: спирт, алкогольная продукция, табачные изделия, автомобильный бензин, дизельное топливо, масла моторные и др.
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