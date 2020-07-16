Министерство юстиции, в рамках выполнения возложенных на него функций по рассмотрению проектов правовых актов и проведению обязательной юридической экспертизы ведомственных нормативных правовых актов, за первое полугодие 2020 года рассмотрело более 6000 документов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в министерстве, количество проектов нормативных правовых актов, поступивших для проведения обязательной юридической экспертизы и согласования, составило 1567 (в 1 полугодии 2019 г. – 1343 проекта), количество ведомственных актов, в отношении которых проведена юридическая экспертиза, – 830 (в 1-м полугодии 2019 года – 843).

За рассматриваемый период Министерством юстиции по собственной инициативе и по поручению вышестоящих органов разработано и внесено в установленном порядке 23 проекта нормативных правовых актов.

Так, в целях максимальной консолидации административных процедур в службе «одно окно», актуализации и оптимизации перечня сложных и многоступенчатых административных процедур и процедур, подлежащих осуществлению в электронной форме, разработаны постановления Совета министров об изменении постановлений Совмина по вопросам осуществления административных процедур, об изменении постановления Совета министров № 445 от 13 июня 2017 г., об административных процедурах, подлежащих осуществлению в электронной форме и распоряжение премьер-министра «Об административных процедурах, планируемых к переводу в электронную форму».

Министерством юстиции во взаимодействии с Министерством экономики были приняты меры, направленные на исключение необходимости в период неблагоприятной эпидемиологической обстановки посещать государственные органы для получения новых либо продления срока действующих документов по наиболее востребованным у населения вопросам (паспорт, водительское удостоверение, справка о состоянии здоровья, ряд разрешительной документации для субъектов хозяйствования). В этой связи разработаны проекты указа «О продлении срока действия документов» и постановления Совета министров «О документах, срок действия по которым продлевается». Данные акты приняты, вступили в силу и применяются.

Министерство юстиции также приняло участие в разработке новых Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительного кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, а также Кодекса Республики Беларусь об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, законов «Об изменении законов по вопросам контрольной (надзорной) деятельности», «О лицензировании», «О саморегулируемых организациях», «Об изменении Закона Республики Беларусь «О таможенном регулировании в Республике Беларусь», «Об изменении законодательных актов по вопросам защиты прав потребителей».

В настоящее время ведется работа над законопроектами «О волонтерской деятельности» и «Об изменении Закона «О Совете Министров Республики Беларусь».

В рамках оказания методологической помощи нормотворческим органам и главным управлениям юстиции в первом полугодии 2020 года было подготовлено 7 методических писем.

На постоянной основе принимаются меры по совершенствованию деятельности государственных органов по осуществлению административных процедур, в том числе, в части упрощения порядка их осуществления, оптимизации работы служб «одно окно», перевода большего количества административных процедур в электронную форму.

В частности, Министерство юстиции подготовило перечень административных процедур, планируемых к переводу в электронную форму для осуществления через единый портал электронных услуг (установлен распоряжением премьер-министра № 119р от 27 апреля 2020 г.). Распоряжением предусмотрен поэтапный перевод осуществления процедур в электронной форме, определены государственные органы, ответственные за такой перевод, и сроки выполнения (до 2022 года планируется перевести в электронную форму 300 процедур).

На основании поступающих запросов государственных органов и организаций Министерство юстиции оказывает в пределах компетенции необходимую методическую помощь с целью единообразного понимания и применения на практике общих положений законодательства об административных процедурах.