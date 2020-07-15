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ЭКОНОМИКА РБ


РОСАТОМ РАССЧИТЫВАЕТ ЗАПУСТИТЬ БЕЛАЭС В ПЕРВЫХ ЧИСЛАХ АВГУСТА


11:55 16.07.2020

Российская госкорпорация «Росатом» планирует в первых числах августа осуществить физический пуск первого реактора Белорусской АЭС. Об этом 16 июля заявил гендиректор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

«Из главных новостей на зарубежных стройках отмечу Беларусь, где активно работаем над получением разрешения на проведение физического пуска. Рассчитываем, что он состоится в первых числах августа», - сказал Лихачев в видеообращении к сотрудникам Росатома.
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