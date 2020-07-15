В последнее время в Генеральную прокуратуру поступило значительное количество обращений граждан по вопросу возврата страховых взносов и денежных средств, уплаченных по договорам оказания туристических услуг.

В связи с этим Генпрокуратура пояснила, что статьей 421 Гражданского кодекса Республики Беларусь (ГК) предусмотрено право сторон по изменению и расторжению договора в связи с существенным изменением обстоятельств.

Изменение обстоятельств признается существенным, если они изменились настолько, что, если бы стороны могли это разумно предвидеть, они вообще не заключили бы договор или заключили бы его на значительно отличающихся условиях.

К данным обстоятельствам могут быть отнесены решения государственных органов страны (места) временного пребывания о закрытии для посещения мест, предусмотренных программой туристического путешествия. Возможные причины для этого – установление карантина, невозможность оказать услуги из-за отмены перевозчиками рейсов или отмены туров операторами и иные.

В таких случаях каждая из сторон на основании п.1 ст.386 ГК вправе требовать от контрагента возврата всего, что она исполнила, не получив встречного удовлетворения.

Исходя из п.2 ст.421 ГК стороны могут при этом достичь соглашения о приведении договора в соответствие с существенно изменившимися обстоятельствами, в том числе – внести изменения в программу туристического путешествия.

Согласно п.1 ст.736 ГК заказчик вправе и вовсе отказаться от договора возмездного оказания услуг, если он оплатит исполнителю фактически понесенные им расходы и если иное не предусмотрено законодательными актами. Бремя доказывания указанных расходов лежит на исполнителе по договору оказания туристических услуг. Последний согласно ч.3 ст.14 Закона Республики Беларусь «О туризме» обязан предоставить участникам туристической деятельности информацию, предусмотренную законодательством о защите прав потребителей.

В п.2 ст.38-1 Закона Республики Беларусь «О защите прав потребителей» также определено, что исполнитель обязан вернуть потребителю уплаченную им по договору о выполнении работы (оказании услуги) денежную сумму за вычетом фактически понесенных расходов. И для этого ему отведен период в 14 дней со дня предъявления соответствующего требования, если меньший срок не предусмотрен договором.

Аналогично в соответствии со ст.ст.832, 848 ГК страхователь вправе расторгнуть договор страхования от несчастных случаев и болезней на время поездки за границу и потребовать вернуть ему сумму страхового взноса – для этого с соответствующим заявлением он должен обратиться к страховщику.

При несогласии с действиями и решениями туристического агента (оператора) граждане вправе на основании ст.ст.10, 11 ГК, ст.ст.44, 47 Закона Республики Беларусь «О защите прав потребителей» лично либо через общественное объединение потребителей обратиться в суд с иском о возмещении убытков.

В соответствии со ст.4 Закона Республики Беларусь «О туризме» и п.5 Положения о Министерстве спорта и туризма, утвержденного постановлением Совета министров № 963 от 29 июля 2006 г., государственное регулирование, управление и координация деятельности в сфере туризма возложены на Министерство спорта и туризма.

Согласно п.13 Положения о страховой деятельности в Республике Беларусь, утвержденного указом № 530 от 25 августа 2006 г., государственное регулирование страховой деятельности отнесено к компетенции Министерства финансов.