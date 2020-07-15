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ЭКОНОМИКА РБ
МТЗ ПРЕДСТАВИЛ НОВУЮ ШАХТНУЮ ТРАНСПОРТНУЮ МАШИНУ
11:16 16.07.2020
ОАО «Минский тракторный завод» представило новую шахтную транспортную машину.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в ОАО «Промагролизинг», дебют машины состоялся на выставке, приуроченной ко дню основания ОАО «МТЗ».
Предназначение новинки BELARUS MT-503 - перевозка горняков в подземных калийных рудниках на глубине до 1000 метров по горизонтальным и наклонным горным выработкам арочного типа, проветриваемым свежей струей воздуха за счет общешахтной депрессии. Это не первая машина производства ОАО «МТЗ», которая выпускается специально под эти цели.
По сравнению с предшественницей у BELARUS MT-503 был значительно улучшен функционал и дизайн.
Что касается функционала, то MT-503 получила новый немецкий двигатель «DEUTZ» с воздушным охлаждением - более мощный (75 л.с. вместо 60 л.с.) и более высокого экологического класса (третьего вместо первого). На смену мостам с колодочными тормозами, пришли мосты с герметичными дисковыми тормозными механизмами, работающими в масляной ванне. Коробка передач осталась механической (4+1). Рулевое управление оснастили гидроусилителем, который обеспечивает поворот машины при неработающем двигателе. Увеличилась емкость топливного бака (с 65 до 95 л).
Машина имеет модульную конструкцию - на этом же шасси возможна установка других кузовов и создание грузопассажирской, медицинской и поливочной модификаций.
BELARUS MT-503 соответствует лучшим зарубежным образцам - это позволит удовлетворить спрос на данную технику со стороны предприятий, занимающихся разработкой калийных месторождений в Беларуси и странах Таможенного союза.
«ОАО «Промагролизинг» предоставляет финансирование по договорам лизинга на выгодных условиях своим клиентам на все виды техники производства ОАО «МТЗ», в том числе и на BELARUS MT-503 в рамках государственных программ, коммерческого и международного лизинга», - рассказали в лизинговой компании.
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