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ЭКОНОМИКА РБ
ЦЕНЫ НА ПРОМТОВАРЫ В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ С НАЧАЛА ГОДА ВЫРОСЛИ НА 5%
11:08 16.07.2020
Индекс цен производителей промышленной продукции по Гомельской области в июне 2020 г. по сравнению с маем 2020 г. составил 100,2%, с декабрем 2019 г. – 105%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 102,8% и 105,7% соответственно, промежуточные товары – 100,3% и 105,3%, потребительские товары – 99,6% и 101,9% соответственно.
Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции по Гомельской области в июне 2020 г. по сравнению с маем 2020 г. составил 99,6%, с декабрем 2019 г. – 100,8%, в том числе в растениеводстве – 99,3% и 102,8% соответственно, животноводстве – 99,6% и 100,2% соответственно.
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