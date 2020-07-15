ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
16.07.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ЦЕНЫ НА ПРОМТОВАРЫ В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ С НАЧАЛА ГОДА ВЫРОСЛИ НА 5%


11:08 16.07.2020

Индекс цен производителей промышленной продукции по Гомельской области в июне 2020 г. по сравнению с маем 2020 г. составил 100,2%, с декабрем 2019 г. – 105%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 102,8% и 105,7% соответственно, промежуточные товары – 100,3% и 105,3%, потребительские товары – 99,6% и 101,9% соответственно.

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции по Гомельской области в июне 2020 г. по сравнению с маем 2020 г. составил 99,6%, с декабрем 2019 г. – 100,8%, в том числе в растениеводстве – 99,3% и 102,8% соответственно, животноводстве – 99,6% и 100,2% соответственно.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 16.07.2020
валюта курс
EUR 2.7445
USD 2.4016
RUB 3.3919
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 15.07.2020
валюта курс +/-
EUR 2.7445 +0.0014
USD 2.4016 -0.0178
RUB 3.3919 -0.0093
все курсы архив

Курсы в банках
на 16.07.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.7380 2.7490
USD 2.4040 2.4110
RUB 3.3780 3.3950
подробнее

Конвертация в банках
на 16.07.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1350 1.1420
EUR/RUB 80.7000 81.4000
USD/RUB 71.0000 71.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте