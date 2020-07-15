Индекс цен производителей промышленной продукции по Гомельской области в июне 2020 г. по сравнению с маем 2020 г. составил 100,2%, с декабрем 2019 г. – 105%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 102,8% и 105,7% соответственно, промежуточные товары – 100,3% и 105,3%, потребительские товары – 99,6% и 101,9% соответственно.

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции по Гомельской области в июне 2020 г. по сравнению с маем 2020 г. составил 99,6%, с декабрем 2019 г. – 100,8%, в том числе в растениеводстве – 99,3% и 102,8% соответственно, животноводстве – 99,6% и 100,2% соответственно.