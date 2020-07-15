Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) планирует в конце июля отправку очередной партии азербайджанской нефти в Беларусь. Об этом Trend сказал заместитель начальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью SOCAR Ибрагим Ахмедов.

По его словам, объем данной партии составит около 650 тысяч тонн нефти.

"Отправка очередной партии в Беларусь ориентировочно планируется 30-31 июля из грузинского порта Супса", - сказал он.

Отметим, что ранее сообщалось о поставках Socar Trading ("дочка" госнефтекомпании SOCAR) за март-апрель белорусскому концерну "Белнефтехим" четырех партий нефти общим объемом около 335 тысяч тонн через порт Одесса и нефтепровод "Одесса-Броды". Из них три партии общим объемом около 250 тысяч тонн были отправлены в марте, а одна партия - в апреле в объеме 85 тысяч тонн.

По данным "Белнефтехим", SOCAR может поставить в Беларусь в 2020 году до одного миллиона тонн нефти.

Напомним, что поставки нефти из Азербайджана в Беларусь через "Одесса-Броды" осуществлялись и в 2011 году. Контракт предусматривал поставки в объеме четырех миллионов тонн, однако фактический объем отгрузок составил около 900 тысяч тонн.

Поставки нефти в Беларусь в южном направлении, через Украину, были возобновлены по причине отсутствия импорта от крупных российских компаний из-за разногласий в цене. В период отсутствия поставок нефти из России Беларусь начала ее альтернативный импорт - через порт Клайпеды по железной дороге на НПЗ "Нафтан" и через порт Одессы на Мозырский НПЗ по нефтепроводам "Одесса-Броды" и "Броды-Мозырь". Поставки альтернативной нефти начались также из Норвегии и Азербайджана. В мае "Белнефтехим" приступил к импорту нефти из Саудовской Аравии и США.