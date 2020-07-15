ЭКОНОМИКА РБ

НА БАЗЕ ЛИОЗНЕНСКОГО ЛЕСХОЗА 16 ИЮЛЯ ПРОЙДЕТ СЕМИНАР ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ РАБОТЫ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНОЙ СТАНЦИИ

10:33 16.07.2020 16 июля 2020 на базе Лиозненского лесхоза пройдет областной семинар "Совершенствование работы погрузочно-разгрузочной станции". Как сообщили ЭКОПРЕСС в ВитебскомГПЛХО, участники форума ознакомятся с организацией работы по погрузке полувагонов и деятельностью цеха деревообработки лесхоза.