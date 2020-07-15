В первом полугодии 2020 г. в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 7 млрд рублей и увеличилось по сравнению с первым полугодием 2019 г. в сопоставимых ценах на 3,7%.

Как сообщает Национальный статкомитет, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 6,7 млрд рублей, или в сопоставимых ценах на 4,2% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено (выращено) скота и птицы (в живом весе) 931,2 тыс. тонн, что на 4,8% больше, чем в первом полугодии 2019 г., молока произведено 3858,4 тыс. тонн (на 5,4% больше).

В сельскохозяйственных организациях производство (выращивание) скота и птицы (в живом весе) составило 896,4 тыс. тонн и по сравнению с первым полугодием 2019 г. увеличилось на 5,4%, молока произведено 3741,5 тыс. тонн (на 6% больше).

На 1 июля 2020 г. в сельскохозяйственных организациях численность крупного рогатого скота составила 4,2 млн. голов, или 99,3% к уровню 1 июля 2019 г., в том числе коров – 1,4 млн. голов (на 0,2% больше). Численность свиней составила 2,6 млн. голов, что на 3,1% больше, чем на соответствующую дату предыдущего года.

В республике продолжаются работы по заготовке кормов. На 1 июля 2020 г. в сельскохозяйственных организациях заготовлено кормов из трав 2,4 млн. тонн кормовых единиц, или 101,1% к 1 июля 2019 г. В расчете на условную голову для общественного поголовья скота их заготовлено 7,7 центнера кормовых единиц (на 1 июля 2019 г. – 7,6 центнера).