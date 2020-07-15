В МАРТ поступают многочисленные обращения граждан о правомерности продажи товаров в интернет-магазине wildberries.by только на условиях предоплаты и невозврата денежных средств при расторжении договора купли-продажи (при возврате качественного или некачественного товара) с владельцем названного интернет-магазина ООО «Вайлдберриз».

В связи с этим в министерстве решили разъяснить потребителям, совершающих онлайн-покупки в интернет-магазине wildberries.by, некоторые нюансы.

Как отмечают в МАРТ, реализация в интернет-магазине товаров на условиях предоплаты не запрещена законодательством: договором розничной купли-продажи может быть предусмотрен различный порядок оплаты товара – оплата в момент передачи товара потребителю, оплата через определенное время после передачи товара (продажа товара в кредит), либо предварительная оплата заказанного товара, т.е. порядок расчетов за товар на условиях предварительной оплаты не запрещен законодательством.

Вместе с тем, учитывая то, что ООО «Вайлдберриз» оплата наличными деньгами обеспечивается только посредством внесения через пункты банковского обслуживания банков, которые оказывают услугу по приему платежей (система «Расчет» (ЕРИП), инфикиоски и др.), покупка товаров в интернет-магазине wildberries.by исключительно на условиях предоплаты фактически нивелирует сам принцип интернет-торговли и создает неудобства для потребителей, оплачивающих товары наличными деньгами – необходимость посещения банка для внесения предоплаты, ожидание возврата денежных средств в случаях, когда товар не подошел или оказался некачественным.

В этой связи в настоящее время МАРТ прорабатывается вопрос о корректировке законодательства о торговле в части условий оплаты за товары, приобретаемые интернет-магазинах.

Относительно несвоевременного возврата ООО «Вайлдберриз» денежных средств потребителям при расторжении договора купли-продажи (при возврате качественного или некачественного товара) МАРТ сообщает, что в соответствии с требованиями закона «О защите прав потребителей» продавец (в том числе интернет-продавец) обязан вернуть деньги незамедлительно, а если сделать это незамедлительно не представляется возможным, максимальный срок для возврата денег не может превышать семи дней.

За нарушение этого срока потребители вправе требовать за каждый день просрочки неустойку в размере одного процента от цены товара, по которой этот товар был приобретен потребителем. При этом расчеты с потребителем при возврате уплаченной за товар денежной суммы осуществляются в той же форме, в которой производилась оплата товара, если иное не предусмотрено соглашением сторон. Так, например, если товар был оплачен потребителем наличными деньгами, при его возврате продавец обязан вернуть ему стоимость товара наличными деньгами, если только сам потребитель не выразил желание получить деньги в безналичной форме.

Согласно пункту 1 статьи 25 Закона Республики Беларусь «О защите прав потребителей» требования потребителя о расторжении договора розничной купли-продажи и (или) возврате уплаченной за товар ненадлежащего качества денежной суммы подлежат удовлетворению продавцом незамедлительно. В случае, если удовлетворить требования потребителя незамедлительно не представляется возможным, максимальный срок для удовлетворения требований потребителя не может превышать семи дней со дня предъявления соответствующего требования, а при необходимости проведения экспертизы – четырнадцати дней. В силу пункта 1 статьи 26 этого Закона за нарушение сроков, предусмотренных пунктом 1 статьи 25 этого Закона, продавец (изготовитель, поставщик, представитель) выплачивает потребителю за каждый день просрочки неустойку в размере одного процента цены товара.

В соответствии с пунктом 4 статьи 28 Закона «О защите прав потребителей» при возврате потребителем товара надлежащего качества его требование о возврате уплаченной за товар денежной суммы подлежит удовлетворению продавцом незамедлительно. В случае, если удовлетворить требование потребителя незамедлительно не представляется возможным, максимальный срок для удовлетворения требования не может превышать семи дней. За нарушение указанных сроков продавец уплачивает потребителю за каждый день просрочки неустойку в размере одного процента цены товара на день его реализации потребителю.

На основании абзаца второго пункта 4 статьи 27 и абзаца второго пункта 4 статьи 28 Закона Республики Беларусь «О защите прав потребителей» расчеты с потребителем при возврате уплаченной за товар денежной суммы осуществляются в той же форме, в которой производилась оплата товара, если иное не предусмотрено соглашением сторон.

В части зачисления возвращаемых денежных средств (в том числе неустойки за нарушение сроков возврата) на баланс личного кабинета потребителя МАРТ направлены рекомендации ООО «Вайлдберриз» о необходимости неукоснительного соблюдения законодательства о защите прав потребителей и зачислении возвращаемых денежных средств и неустойки на счет банковской платежной карты, с которой производилась оплата в рассматриваемой ситуации.

Зачисление возвращаемых денежных средств и неустойки на баланс личного кабинета потребителя на сайте интернет-магазина не означает надлежащее исполнение ООО «Вайлдберриз» требований Закона Республики Беларусь «О защите прав потребителей», поскольку потребитель не имеет возможности распоряжаться этой суммой по своему усмотрению, а может лишь использовать ее для заказа товаров в интернет-магазине wildberries.by.

В настоящее время МАРТ в отношении названного интернет-продавца ведется работа по установлению состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 12.17 КоАП (нарушение требований законодательства в части несоблюдения сроков возврата потребителям денежных средств).