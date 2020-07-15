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ЭКОНОМИКА РБ
РАСШИРЕНЫ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ОБМЕНА ИМЕННЫХ ПРИВАТИЗАЦИОННЫХ ЧЕКОВ «ИМУЩЕСТВО» НА АКЦИИ БЕЛОРУССКИХ ОАО
09:44 16.07.2020
В соответствии с постановлением правительства № 134 от 28 февраля 2019 г. срок обращения именных приватизационных чеков (ИПЧ) «Имущество» установлен по 31 декабря 2020 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, с 15 июля 2020 г. в обмен на именные приватизационные чеки «Имущество» поступили акции 41 акционерного общества, из них акции 11 обществ – дополнительно к имеющимся в обмене.
Напомним, что обменять чеки «Имущество» возможно через отделения ОАО «АСБ Беларусбанк» по месту жительства, где открыты специальные чековые счета граждан. При обращении покупатель должен предъявить паспорт гражданина Республики Беларусь и сертификат чеков «Имущество».
С перечнем открытых акционерных обществ, акции которых предлагаются для обмена, можно ознакомиться здесь.
При обмене ИПЧ «Имущество» на акции открытых акционерных обществ граждане Беларуси имеют право использовать чеки, выданные им лично, а также полученные по договорам дарения и (или) по наследству от близких родственников (родителей, детей, супругов, родных братьев и сестер, внуков, бабушек, дедушек, свекрови, свекра, тестя и тещи), при условии, что дарятся (наследуются) только чеки, выданные близким родственникам, но в сумме не более 250 именных приватизационных чеков «Имущество» в течение всего периода безвозмездной приватизации.
Приобретая акции, гражданин становится акционером соответствующего акционерного общества и согласно законодательству наделяется правом на участие в управлении обществом, получение информации о деятельности предприятия, а также продажу, дарение и наследование акций.
При этом продажа приобретенных акций открытых акционерных обществ осуществляется через ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».
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