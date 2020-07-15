В Гомельской области индекс цен на продовольственные товары в июне 2020 г. по сравнению с маем 2020 г. составил 100,4%, с декабрем 2019 г. – 103,3%, к январю-июню 2019 года – 103,7%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, непродовольственные товары в июне подорожали по сравнению с маем на 0,3 процентных пункта, с начала года – на 3,0%, в январе-июне текущего года к январю-июню 2019 года – на 4,4%.

Цены на услуги в июне подросли по сравнению с маем на 0,5 процентных пункта, с начала года – на 4,6%, за январь-июнь 2020 года к январю-июню 2019 года – на 7,1%.