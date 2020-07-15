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ЭКОНОМИКА РБ
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ НАИП И ЮНКТАД «ОТ ВОССТАНОВЛЕНИЯ К УСТОЙЧИВОМУ РОСТУ» ПРОЙДЕТ 31 ИЮЛЯ
18:00 15.07.2020
31 июля 2020 г. Национальное агентство инвестиций и приватизации Беларуси при поддержке ЮНКТАД организует инвестиционную онлайн-конференцию «От восстановления к устойчивому росту».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, инвестиционные тенденции и возможности для бизнеса в Беларуси в онлайн-формате обсудят представители государства, руководители успешных компаний, международные эксперты и профессионалы в сфере инвестиций в ходе двух панельных дискуссий и круглого стола.
Пленарное заседание конференции пройдет при участии первого заместителя премьер-министра Николая Снопкова, председателя коллегии Евразийской экономической комиссии Михаила Мясниковича, министра экономики Беларуси Александра Червякова, а также представителей ЮНКТАД и Всемирного экономического форума.
Для участия в конференции необходимо зарегистрироваться.
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