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ЭКОНОМИКА РБ


АКТИВЫ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В МИНСКЕ ГОСОРГАНИЗАЦИЙ ВЫРОСЛИ НА 6,7%


17:51 15.07.2020

Активы государственных предприятий, учреждений и органов госуправления Минска с начала 2019 года увеличились на 8,9 млрд рублей (6,7%) и на 1 января 2020 года составили 131,5 млрд рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, их рост обусловлен в основном за счет проведенной модернизации и переоценки основных средств, стоимость которых на начало января 2020 года сложилась в размере 65,3 млрд рублей (1 января 2019 года – 63,3 млрд рублей).

На сегодня за государственными организациями закреплено порядка 36 тысяч зданий и изолированных помещений, 116 тысяч сооружений и передаточных устройств, 66 тысяч земельных участков, предоставленных им в постоянное пользование.

Ежегодно более 2 тысяч расположенных на территории города Минска балансодержателей государственных объектов недвижимости предоставляют в комитет «Минскгоримущество» информацию для актуализации Единого реестра государственного имущества.

По результатам проведенной в 2020 году сверки в реестре зарегистрировано 1224 и 750 организаций коммунальной и республиканской формы собственности соответственно, у которых государственное имущество находится на праве оперативного управления или хозяйственного ведения, и 147 хозяйственных обществ, которым имущество передано по договорам безвозмездного пользования.
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