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ЭКОНОМИКА РБ


ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ БЕЛОРУСОВ В ЯНВАРЕ-МАЕ 2020 ГОДА ВЫРОСЛИ НА 5,4%


17:43 15.07.2020

Реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси в январе-мае 2020 выросли по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 5,4%.

Как сообщает Национальный статкомитет, в общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 64,2%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 7,4%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 23,5%, доходы от собственности и прочие доходы – 4,9%.
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