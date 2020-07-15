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ЭКОНОМИКА РБ
МНС РАЗЪЯСНИЛО ПОРЯДОК И РАЗМЕРЫ ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ, ГАРАНТИЙ И КОМПЕНСАЦИЙ ПРИ СЛУЖЕБНЫХ КОМАНДИРОВКАХ
17:25 15.07.2020
МНС по Витебской области разъяснило порядок и размеры возмещения расходов, гарантий и компенсаций при служебных командировках, утвержденный постановлением Совета министров № 363 от 24 июня 2020 г.
Как отмечает ведомство, пунктом 22 утвержденного постановлением № 363 Положения определено, что при командировании работника в один день в несколько иностранных государств (городов иностранного государства, если для них установлены различные размеры возмещения суточных) размер возмещения суточных определяется нанимателем исходя из наибольшего размера возмещения суточных, установленного для одного из этих иностранных государств (городов иностранного государства).
Кроме того, внесены изменения в размеры возмещения расходов при командировании за границу, как в отношении суточных, так и расходов по найму жилого помещения (в сутки) практически по всем иностранным государствам пребывания.
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