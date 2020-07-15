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ЭКОНОМИКА РБ
ОАО «АГАТ-СИСТЕМ» И КОМПАНИЯ «ТОП СОФТ» ПОДПИСАЛИ МЕМОРАНДУМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
16:54 15.07.2020
ОАО «АГАТ-системы управления» – управляющая компания холдинга «Геоинформационные системы управления» и компания «Топ Софт» и подписали меморандум о сотрудничестве.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в ОАО «АГАТ-системы управления», стороны договорились о стратегическом партнерстве в области разработки, продвижения и реализации информационных систем.
Основные направления сотрудничества – построение эффективных систем управления финансово-хозяйственной деятельностью, производством, активами предприятия, внедрение современных технологий интеграции бизнес-приложений, передовых геоинформационных и навигационных систем и систем обеспечения информационной безопасности.
Компания «Топ Софт» – ведущий белорусский разработчик решений для цифровой трансформации бизнеса. Опираясь на глубокую отраслевую экспертизу и лучшие мировые технологии и методики, компания помогает отечественным предприятиям полностью реализовать свой потенциал в конкуренции на отечественном и зарубежных рынках.
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