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ЭКОНОМИКА РБ
ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЕ РАБОТЫ НА МЕСТОРОЖДЕНИИ СЛОБОДА НЕ ПРЕДСТАВЛЯЮТ ОПАСНОСТИ ДЛЯ ЛЕСА
16:43 15.07.2020
Геологоразведочные работы на месторождении Слобода не представляют опасности для леса. Об этом сообщает пресс-службе Минстройархитектуры.
Согласно информации, геологический отвод площадью 90,9 га сроком на 5 лет для проведения геологического изучения недр (детальной разведке) месторождения песка Слобода с целью создания сырьевой базы «Минского комбината силикатных изделий» был предоставлен Научно-производственному центру по геологии решением Минского райисполкома №1094 от 5 марта 2016 года.
Проектно-сметная документация на производство работ прошла государственную геологическую экспертизу в РУП «Белгосгеоцентр» (заключение №119/20 от 30 июня 2020 года).
В настоящее время «НПЦ по геологии», согласно договору с Министерством архитектуры и строительства, выполняет работы по геологическому изучению недр - предварительной и детальной разведки южной части Западного участка месторождения Слобода Минского района.
Работы производятся в пределах геологического отвода, зарегистрированного в государственном реестре Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды, заверяет ведомство.
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