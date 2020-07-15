Минский автомобильный завод (МАЗ) представил электробус МАЗ 303Е10 на выставке, которая прошла 15 июля в Индустриальном парке «Великий камень» в рамках Дня электротранспорта.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, электробус МАЗ 303Е10 является инновационным пассажирским транспортным средством, объединившим в себе преимущества как автобуса, так и троллейбуса.

В электробусе МАЗ 303Е10 установлены литий-железо-фосфатные аккумуляторные батареи, отличающиеся высокой удельной емкостью в 412 А.ч и длительным сроком службы. Расчетный запас хода электробуса составляет до 300 км.

Батареи-накопители МАЗ 303Е10 заряжаются от автономного трансформатора, подключаемого к напряжению 380В, или на специально оборудованных станциях с возможностью подключения к разъему CCS2 Combo. Полный заряд батареи при максимальном токе (150-200А) обеспечивается за время до 4 часов. Суммарный запас энергии батарей составляет 285 кВт•ч.

Важной особенностью конструкции электробуса МАЗ 303Е10 является наличие электрического отопления, что обеспечивает абсолютную экологичность данной модели.

Особо отличает конструкцию МАЗ 3030Е10 ряд технических решений, обеспечивающих высокий комфорт для водителя и пассажиров. Теплые кнопки, бесконтактная система противозащемления, электрическая выдвижная аппарель для маломобильных групп населения, кондиционер, работающий на охлаждение и обогрев, и подсветка, которая может быть разной – «холодной» утром и «теплой» вечером – все эти элементы продуманы для удобства пассажиров. USB-порты обеспечивают зарядку смартфонов и планшетов на всех рядах сидений и на рабочем месте водителя. Габариты электробуса оптимальны для города: длина – 12,43 м, ширина – 2,55 м, а высота – 3,3 м. В салоне с комфортом размещается более 70 пассажиров, из них 30 – на сиденьях. В безбарьерной зоне расположены 14 сидений.