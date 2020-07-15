В июне 2020 г. по отношению к предыдущему месяцу потребительские цены увеличились на 0,2 процентных пункта, к декабрю 2019 г. – на 3,4%, годовая инфляция составила 5,2%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ), в июне увеличение потребительских цен в годовом выражении произошло за счет удорожания плодовоовощной продукции.

Основными факторами изменения цен на плодоовощную продукцию являются: поступление в продажу товара нового урожая, сохраняющийся повышенный рост цен на отдельные импортируемые фрукты (плоды цитрусовые, виноград, яблоки).

Одновременно в годовом выражении продолжается снижение потребительских цен на мясо и мясопродукты (по оценкам, с 1,4% в апреле до «минус» 0,5 процентных пункта в июне), замедление роста цен на молоко и молочные продукты (с 5,6% в мае до 4,8% в июне), масло животное (с 5,3% до 3,6%), макаронные изделия (с 4% до 3,1%), хлеб и изделия хлебобулочные (с 2% до 1,4%).

В июне по отношению к маю фиксируется снижение цен на основные социально значимые товары: мясо и мясопродукты (на 0,5 процентных пункта), молоко и молочные продукты (на 0,6 процентных пункта), яйца куриные (на 2,7%) и незначительно – на чай, соль, муку пшеничную, хлеб и изделия хлебобулочные (от 0,04 п.п. до 1,9%), а также на отдельные овощи – лук (на 7%), перец (на 4,8%), огурцы (на 8%) и помидоры (на 22,4%).

Вместе с тем в июне подорожали синтетические моющие средства на 1,4%, сыры – на 0,9 процентных пункта, обувь – на 0,6 процентных пункта, крупа и бобовые – на 0,4 процентных пункта.

В сфере регулируемого ценообразования по итогам месяца годовой прирост цен (тарифов) сохранился на историческом минимуме – 6,7%.

В июне текущего года отмечается планируемое увеличение тарифов на услуги горячего водоснабжения (прирост по отношению к маю 2020 г. – 1,5%), а также увеличение (на летний период: июнь-август) денежных норм расходов на питание обучающихся в учреждениях дошкольного образования. Одновременно фиксируется снижение цен на водку. Цены на автомобильное топливо остались неизменными по отношению к средним ценам предыдущего месяца