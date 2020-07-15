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ЭКОНОМИКА РБ
ГОМЕЛЬСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПРЕСЕКЛИ ВВОЗ В БЕЛАРУСЬ ИЗ РОССИИ 800 КГ МОЛОЧКИ БЕЗ СОПРОВОДИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ
15:08 15.07.2020
Гомельские таможенники пресекли незаконный ввоз Беларусь из России 800 кг молочной продукции - творога, сметаны и сливочного масла, изготовленных из заменителей молочного жира.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Гомельской региональной таможне, молочка перевозилась в грузовике RENAULT, который был остановлен в районе населенного пункта Селище.
У водителя – индивидуального предпринимателя из России отсутствовали все необходимые документы на товар, в том числе подтверждающие качество и безопасность для потребления фитосанитарные сертификаты.
Гомельской таможней в отношении индивидуального предпринимателя начат административный процесс в соответствии с ч. 4 ст. 12.17 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, санкция которой предусматривает штраф в размере до 50% от стоимости предмета нарушения.
Продукция возвращена на территорию Российской Федерации.
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