Гомельские таможенники пресекли незаконный ввоз Беларусь из России 800 кг молочной продукции - творога, сметаны и сливочного масла, изготовленных из заменителей молочного жира.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Гомельской региональной таможне, молочка перевозилась в грузовике RENAULT, который был остановлен в районе населенного пункта Селище.

У водителя – индивидуального предпринимателя из России отсутствовали все необходимые документы на товар, в том числе подтверждающие качество и безопасность для потребления фитосанитарные сертификаты.

Гомельской таможней в отношении индивидуального предпринимателя начат административный процесс в соответствии с ч. 4 ст. 12.17 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, санкция которой предусматривает штраф в размере до 50% от стоимости предмета нарушения.

Продукция возвращена на территорию Российской Федерации.