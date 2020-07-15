|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|15.07.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
НА СТАНЦИИ МИНСКОГО МЕТРО «ПАРТИЗАНСКАЯ» РЕМОНТ ВЫХОДА ПРОДЛЕН ПО 17 ИЮЛЯ
14:55 15.07.2020
На станции метро «Партизанская» продлен ремонт выхода.
«В связи с производственной необходимостью с 15 июля по 17 июля 2020 года продлен срок ремонтных работ выхода №1-1 станции «Партизанская». В этот период данный выход будет полностью закрыт», - говорится в сообщении минского метрополитена.
Предприятие приносит извинения пассажирам за временные неудобства.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 16.07.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 15.07.2020
Курсы в банках
на 15.07.2020
Конвертация в банках
на 15.07.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте