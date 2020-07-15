ЭКОНОМИКА РБ

НА СТАНЦИИ МИНСКОГО МЕТРО «ПАРТИЗАНСКАЯ» РЕМОНТ ВЫХОДА ПРОДЛЕН ПО 17 ИЮЛЯ

14:55 15.07.2020 На станции метро «Партизанская» продлен ремонт выхода. «В связи с производственной необходимостью с 15 июля по 17 июля 2020 года продлен срок ремонтных работ выхода №1-1 станции «Партизанская». В этот период данный выход будет полностью закрыт», - говорится в сообщении минского метрополитена. Предприятие приносит извинения пассажирам за временные неудобства.