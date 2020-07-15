Налоговыми органами Брестской области при проведении последующего этапа камеральной проверки показателей налоговых деклараций (расчетов) с учетом иных сведений, имеющихся в налоговых органах, плательщикам в первом полугодии 2020 года направлено 2071 уведомление об установленных отклонениях и необходимости внесения исправлений в налоговые декларации (расчеты) либо представления пояснений о причинах таких отклонений.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Брестской области, по результатам рассмотрения выявленных отклонений плательщиками дополнительно исчислено к уплате в бюджет 7,1 млн рублей, в том числе по результатам камерального контроля, проведенного посредством АИС «Учет счетов-фактур» – 4,9 млн рублей.

Кроме того, на 5,9 млн рублей уменьшена сумма налога на добавленную стоимость, подлежащая возврату из бюджета.

Основные нарушения выявляются при проведении камерального контроля с использованием АИС «Учет счетов-фактур». Так, наиболее распространенными ошибками являются неправомерное принятие к вычету сумм налога на добавленную стоимость, занижение налоговой базы по налогу на добавленную стоимость, нарушение порядка и сроков выставления электронных счетов-фактур.