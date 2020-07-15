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ЭКОНОМИКА РБ
ДОЛЯ РАПСОВОГО МАСЛА В БИРЖЕВОМ ЭКСПОРТЕ СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ В 1-М ПОЛУГОДИИ СОСТАВИЛА 60% - БУТБ
13:26 15.07.2020
В результате экспортных биржевых торгов сельхозпродукцией в ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) в январе-июне 2020 года доля рапсового масла составила 60%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, в денежном выражении это 23 млн BYN, что в 3,3 раза больше, чем за 1-е полугодие прошлого года.
Все реализуемое на БУТБ рапсовое масло поставляется в страны Европы (преимущественно в Балтию и на север континента), где широко применяется в различных сферах: от пищевой промышленности до производства биотоплива. А это значит, что в перспективе спрос на продукцию переработки рапса будет расти, что подтверждает увеличение конкуренции среди иностранных покупателей почти на каждой торговой сессии уже несколько недель подряд.
В итоге, закономерный рост биржевых котировок, по некоторым лотам начальная цена поднимается на 7-10%. И, например, при объеме лота 500 тонн и стоимости 700 EUR/т белорусский экспортер может дополнительно заработать до 35 тыс. EUR.
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