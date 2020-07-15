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ЭКОНОМИКА РБ


В СЛАВГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЕ МОДЕРНИЗИРУЮТ СИСТЕМУ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ОСНОВЕ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЙ ТЕХНОЛОГИИ


12:50 15.07.2020

В Славгородской больнице будет модернизирована система горячего водоснабжения на основе альтернативной энергосберегающей технологии.

«В рамках реализации проекта «Совершенствование системы нагрева воды на основе альтернативной, энергосберегающей технологи в УЗ «Славгородская ЦРБ» Славгородским УКП «Жилкомхоз» совместно с Глобальным экологическим фондом (ГЭФ) и районной организацией общественного объединения «Белорусский союз женщин» планируется усовершенствовать систему нагрева воды путем приобретения и установки системы горячего водоснабжения с использованием гелиоколлекторов в Учреждении здравоохранения Славгородская центральная районная больница», - рассказала заместитель начальника управления-начальник производственно-технического отдела Могилевского областного управления по надзору за рациональным использованием ТЭР Департамента по энергоэффективности Светлана Заграбанец.

За счет средств ГЭФ в сумме 50,0 тысяч долларов США закуплено оборудование (комплект оборудования для модернизации системы отопления и ГВС с применением гелиевого коллектора).

В настоящее время Славгородским УКП «Жилкомхоз» выполняются строительно-монтажные работы (заливка фундаментной площадки для установки гелиевых коллекторов, установка и монтаж приобретенного оборудования за счет средств ГЭФ, прокладка тепловой сети от площадки с гелиевыми коллекторами до котельной, установке в насосной котельной ЦРБ баков-аккумуляторов, ограждение площадки размещения коллекторов), по окончании СМР будут проведены пуско-наладочные работы. Завершение работ планируется до 1 сентября 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Департаменте по энергоэффективности Госкомитета по стандартизации, в результате реализации проекта в Славгородской районной больнице топливно-энергетические затраты на подготовку горячей воды будут снижены на 90% или 50 тут. Ежегодное снижение выбросов парниковых газов за счет внедрения системы горячего водоснабжения с применением гелиоколлекторов составит 3 тонны.

Ожидается, что экономия районного бюджета на возмещение затрат на подогрев воды составит 99,3 тысячи белорусских рублей в год.

За счет экономии средств Славгородское УКП Жилкомхоз планирует произвести модернизацию оборудования в котельно-тепловом хозяйстве, что будет способствовать снижению выбросов парниковых газов в атмосферу и повышению эффективности использования энергоресурсов.
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