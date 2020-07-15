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ЭКОНОМИКА РБ


БЛАГОДАРЯ РЕКОНСТРУКЦИИ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ ФИЛИАЛ «ТЭЦ 5» МИНСКЭНЕРГО ЗНАЧИТЕЛЬНО СЭКОНОМИЛ ЭНЕРГОРЕСУРСЫ


12:39 15.07.2020

Значительную экономию энергоресурсов получил филиал «ТЭЦ 5» РУП «Минскэнерго» благодаря реконструкции квартальных тепловых сетей и центральных тепловых пунктов (ЦТП) в поселках Дружный и Свислочь.

Как сообщает РУП «Минскэнерго», экономический эффект после реконструкции квартальных тепловых сетей с применением ПИ-труб и центральных тепловых пунктов №№ 1,2,3 в поселке Дружный за первое полугодие 2020 года составил – 84,7 тонны условного топлива.

Кроме того, улучшились теплогидравлические параметры теплоносителя у потребителей, сократились теплопотери.

На сегодня филиалом «ТЭЦ-5» проведены гидравлические испытания и промывка системы отопления в поселках Дружный и Свислочь, на завершающей стадии ремонт тепловых сетей в поселке Руденск.

Результат от проведения реконструкции очевиден. Если еще несколько лет назад фиксировались повреждения тепловых сетей при прохождении отопительного периода, то в минувшем отопительном периоде повреждений трубопроводов тепловых сетей не было.
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