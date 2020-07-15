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ЭКОНОМИКА РБ
ЭКСПОРТ БУДЕТ ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЕЛОРУССКИХ ВЛАСТЕЙ: СТРАНЕ НУЖНА ВАЛЮТА
12:27 15.07.2020
Экспорт будет основным направлением деятельности белорусских властей. Об этом сегодня заявил Лукашенко на встрече с «активом Витебской области».
"Экспорт будет основным направлением нашей деятельности. Экспорт - это валюта. Без валюты страна существовать не может. И эту валюту надо заработать", - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.
По его словам, в дальнейшем будет продолжена работа по диверсификации географии экспортных поставок, освоению новых рынков.
Лукашенко также признал, что в стране не хватает денег.
"У нас впереди очень много работы. Мы знаем, что немало сделали. Мы действительно сделали очень много за последнюю пятилетку, а она была не самой легкой. Это одна из сложных. Мы можем сделать все, но на все нужны огромные ресурсы, прежде всего денежные, которыми мы в достаточном объеме не обладаем. У нас нет больших запасов углеводородов, золота, металлов, и нам приходится выкручиваться как только можно", - посетовал он.
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