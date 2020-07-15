ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
15.07.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ЭКСПОРТ БУДЕТ ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЕЛОРУССКИХ ВЛАСТЕЙ: СТРАНЕ НУЖНА ВАЛЮТА


12:27 15.07.2020

Экспорт будет основным направлением деятельности белорусских властей. Об этом сегодня заявил Лукашенко на встрече с «активом Витебской области».

"Экспорт будет основным направлением нашей деятельности. Экспорт - это валюта. Без валюты страна существовать не может. И эту валюту надо заработать", - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

По его словам, в дальнейшем будет продолжена работа по диверсификации географии экспортных поставок, освоению новых рынков.

Лукашенко также признал, что в стране не хватает денег.

"У нас впереди очень много работы. Мы знаем, что немало сделали. Мы действительно сделали очень много за последнюю пятилетку, а она была не самой легкой. Это одна из сложных. Мы можем сделать все, но на все нужны огромные ресурсы, прежде всего денежные, которыми мы в достаточном объеме не обладаем. У нас нет больших запасов углеводородов, золота, металлов, и нам приходится выкручиваться как только можно", - посетовал он.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 15.07.2020
валюта курс
EUR 2.7431
USD 2.4194
RUB 3.4012
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 15.07.2020
валюта курс +/-
EUR 2.7445 +0.0014
USD 2.4016 -0.0178
RUB 3.3919 -0.0093
все курсы архив

Курсы в банках
на 15.07.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.7450 2.7540
USD 2.4110 2.4190
RUB 3.3970 3.4140
подробнее

Конвертация в банках
на 15.07.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1340 1.1410
EUR/RUB 80.4000 81.3000
USD/RUB 70.6000 71.3000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте