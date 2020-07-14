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ЭКОНОМИКА РБ
ОАО «ГОМЕЛЬТРАНСНЕФТЬ ДРУЖБА» ЗАВЕРШИЛО РЕМОНТ НА УЧАСТКЕ НЕФТЕПРОВОДА «МОЗЫРЬ-БРЕСТ»
11:56 15.07.2020
ОАО «Гомельтранснефть Дружба» завершило ремонт на нефтепроводе «Мозырь-Брест».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, специалисты заменили участок магистрального нефтепровода «Мозырь-Брест» DN700 и технологические перемычки на 266-м км, провели прокладку МН через реку Ольшанку (139-140 км).
Работы в рамках проекта «Реконструкция магистрального трубопровода «Мозырь-Брест» DN700 257 км, узла задвижек 266 км, здания блок-бокса 266 км» велись с 8 по 13 июля. Во время плановой 120-часовой остановки работники Центральной базы производственного обслуживания, аварийно-восстановительных служб НПС «Пинск», «Кобрин» и «Гомель» освободили от нефти и демонтировали старый участок трубопровода, произвели монтаж и подключение нового. Участок магистрального нефтепровода введен в эксплуатацию, нефть транспортируется в штатном режиме.
Кроме того, в этот период в рамках ремонта подводного перехода МН «Мозырь-Брест» осуществлена прокладка трубопровода через реку Ольшанку методом наклонно-направленного бурения. Работы на объекте продолжаются, подключение участка запланировано на август.
За первое полугодие 2020 года ОАО «Гомельтранснефть Дружба» реализовало 29 проектов по строительству, модернизации, реконструкции и капитальному ремонту объектов линейной и станционной части нефтепровода.
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