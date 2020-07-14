Индекс цен производителей промышленной продукции по Брестской области в июне 2020 г. по сравнению с маем 2020 г. составил 100,5%, по сравнению с декабрем 2019 г. – 104,4%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 100,9% и 103,1% соответственно, промежуточные товары – 100,8% и 105,2%, потребительские товары – 100,1% и 102,6%.

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции по Брестской области в июне 2020 г. по сравнению с маем 2020 г. составил 99,2%, по сравнению с декабрем 2019 г. – 101,5%, в том числе в растениеводстве – 96,5% и 93,7% соответственно, животноводстве – 99,7% и 103%.