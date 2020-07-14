ОАО «АГАТ-СИСТЕМ» передало командно-штабную машину Р-185 в войска связи Вооруженных Сил.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомвоенпроме, это первый образец, поставленный в войска.

Создание командно-штабной машины (КШМ) Р-185 началось в 2016 году в ОАО «АГАТ-СИСТЕМ» при активном участии представителей военного ведомства.

Р-185 – это наземный подвижный объект на базе колесного бронированного плавающего шасси, оборудованный средствами связи и рабочими местами должностных лиц и предназначенный для обеспечения связи в интересах управления подразделениями в тактическом звене управления при ведении боя, выполнения задач мирного времени и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В качестве базового шасси разработчики взяли за основу модернизированный на белорусских предприятиях БТР-60МБ2, который развивает максимальную скорость движения по шоссе – 80 км/ч, а на плаву – 9 км/ч. Запас хода по шоссе составляет 500 км.

При этом большой объем заброневого пространства позволил разместить широкий спектр современных средств связи и другой аппаратуры.

Машина относится к классу комплексных аппаратных, поэтому является как рабочим местом командиров, начальников, так и фактически подвижным командным пунктом.

КШМ Р-185 обеспечивает образование до трех симплексных или одного дуплексного и одного симплексного УКВ радиоканалов с использованием радиостанций Р-181-50ВУ-2, Р-181-50ТУ собственной разработки (дальность связи в движении – до 25 км, на стоянке (на мачту) – до 50 км), а также одного симплексного КВ радиоканала с использованием радиостанции Р-181-100ВК собственной разработки (дальность связи в движении – до 75 км, на стоянке (на мачту– до 350 км) и одного радиоканала стандарта DMR с использованием радиостанции «Клен».

Р-185 также позволяет обеспечить образование одного симплексного УКВ радиоканала на дальности – до 120 км и одного симплексного КВ радиоканала на дальности – до 450 км с летательными аппаратами.

Прием, обработка, хранение и отображение информации может проводиться на 4 стационарных автоматизированных рабочих местах и одном выносном рабочем месте должностных лиц.

Кроме того, Р-185 обеспечивает прием и передачу речи и данных по проводным, КВ и УКВ радиоканалам со стационарных и выносного рабочего места, внутреннюю служебную и внешнюю телефонную связь, а также прием и передачу секретной информации с использованием аппаратуры шифрования.

Белорусские конструкторы успешно реализовали в изделии комплексную систему электроснабжения (СЭС). При помощи средств, входящих в состав СЭС, обеспечивается питание аппаратуры от промышленной сети 380В переменного тока, от электроагрегата дизельного АД-2-П/28,5-1ВМ1, двух последовательно соединенных аккумуляторных батарей гарантированного питания GX12-100, электроустановки отбора мощности, установленной на одном из двигателей шасси. Потребляемая мощность не превышает 2000 Вт.

Преимущество белорусского образца – техническая гибкость и безграничная возможность модернизации.