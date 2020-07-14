|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|15.07.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ВЛАСТИ ПОКА НЕ МОГУТ ПРИНЯТЬ РЕШЕНИЕ, ЧТО ДЕЛАТЬ С ЛИШНЕЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ ОАО "ЛИДСКАЯ ОБУВНАЯ ФАБРИКА"
10:58 15.07.2020
Заместитель премьер-министра Юрий Назаров 14 июля посетил ОАО "Лидская обувная фабрика".
Как сообщает сайт правительства, в портфеле компании не только кроссовки, но и обувь из натуральных материалов, в том числе льна, а также спецобувь для различных сфер - от горнодобывающей до пищевой промышленности.
"Но сегодня предприятие обременено лишней собственностью. Половина зданий и сооружений, которые когда-то планировались под другие масштабы производства, сегодня не задействованы. Принять сиюминутное решение о том, что делать, мы не можем. Но совместно с местными властями проработаем различные варианты решения", - пообещал чиновник.
Например, часть зданий может быть передана в коммунальную собственность. В этом случае их можно будет быстрее ввести в оборот, реализовать потенциальным покупателям. Тем более спрос, в том числе со стороны частных компаний, желающих расширить свое производство, имеется.
Заместитель премьер-министра отметил, что перспектива развития у предприятий есть.
"Необходимо оптимизировать ряд процессов, активней занимать свои ниши - и будут сбыт, достойная зарплата. Главное, что на предприятиях не опустили руки, а наоборот, вместе с коллективами видят не только ближайшую, но и дальнейшую перспективу, знают, что делать", - подчеркнул Юрий Назаров.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 15.07.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 14.07.2020
Курсы в банках
на 15.07.2020
Конвертация в банках
на 15.07.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте