Заместитель премьер-министра Юрий Назаров 14 июля посетил ОАО "Лидская обувная фабрика".

Как сообщает сайт правительства, в портфеле компании не только кроссовки, но и обувь из натуральных материалов, в том числе льна, а также спецобувь для различных сфер - от горнодобывающей до пищевой промышленности.

"Но сегодня предприятие обременено лишней собственностью. Половина зданий и сооружений, которые когда-то планировались под другие масштабы производства, сегодня не задействованы. Принять сиюминутное решение о том, что делать, мы не можем. Но совместно с местными властями проработаем различные варианты решения", - пообещал чиновник.

Например, часть зданий может быть передана в коммунальную собственность. В этом случае их можно будет быстрее ввести в оборот, реализовать потенциальным покупателям. Тем более спрос, в том числе со стороны частных компаний, желающих расширить свое производство, имеется.

Заместитель премьер-министра отметил, что перспектива развития у предприятий есть.

"Необходимо оптимизировать ряд процессов, активней занимать свои ниши - и будут сбыт, достойная зарплата. Главное, что на предприятиях не опустили руки, а наоборот, вместе с коллективами видят не только ближайшую, но и дальнейшую перспективу, знают, что делать", - подчеркнул Юрий Назаров.