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ЭКОНОМИКА РБ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ АВИАПЕРЕВЬЗЧИК ПРОДЛЕВАЕТ ДЕЙСТВИЕ ЭЛИТНОГО УРОВНЯ В ПРОГРАММЕ ЛОЯЛЬНОСТИ «БЕЛАВИА ЛИДЕР» И ОТМЕНЯЕТ СПИСЫВАНИЕ НАКОПЛЕННЫХ БАЛЛОВ
10:43 15.07.2020
Национальный авиаперевозчик меняет некоторые правила в программе лояльности «Белавиа Лидер».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, теперь срок действия текущего элитного уровня (серебряный, золотой) продлевается на один год (до января 2022 года).
«Таким образом, если в 2020 году у вас был элитный уровень, а в этом году вы не смогли в достаточной мере воспользоваться услугами нашей авиакомпании и подтвердить свой статус, то ваш уровень будет сохранен на следующий год. Обязательное условие для продления срока действия уровня - наличие на балансе минимум трех полетных сегментов в 2020 году. Изменения действуют только в текущем году», - отметили в компании.
Кроме того, отсутствие полетной активности на балансе в течение 2020 года из-за ситуации COVID-19 не приведет к списанию баллов в следующем году. Это значит, что количество баллов на счету участника сохранится для пассажиров всех уровней (классического, серебряного, золотого).
Напомним, что согласно правилам программы, если в течение двух календарных лет на балансе участника не будет зарегистрировано ни одного полета, то баллы списываются.
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