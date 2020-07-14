Национальный авиаперевозчик меняет некоторые правила в программе лояльности «Белавиа Лидер».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, теперь срок действия текущего элитного уровня (серебряный, золотой) продлевается на один год (до января 2022 года).

«Таким образом, если в 2020 году у вас был элитный уровень, а в этом году вы не смогли в достаточной мере воспользоваться услугами нашей авиакомпании и подтвердить свой статус, то ваш уровень будет сохранен на следующий год. Обязательное условие для продления срока действия уровня - наличие на балансе минимум трех полетных сегментов в 2020 году. Изменения действуют только в текущем году», - отметили в компании.

Кроме того, отсутствие полетной активности на балансе в течение 2020 года из-за ситуации COVID-19 не приведет к списанию баллов в следующем году. Это значит, что количество баллов на счету участника сохранится для пассажиров всех уровней (классического, серебряного, золотого).

Напомним, что согласно правилам программы, если в течение двух календарных лет на балансе участника не будет зарегистрировано ни одного полета, то баллы списываются.