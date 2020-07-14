В СЭЗ «Витебск» 14 июля зарегистрирован новый резидент с канадским капиталом ООО «Белмэтч».

Как сообщает сайт СЭЗ, компания будет реализовывать инвестиционный проект по производству спичечной соломки в Поставах на площадях унитарного предприятия «Завод Белит» (сектор 6).

Весь объем производимой спичечной соломки, отшлифованной и пропитанной антитлеющим составом, будет реализовываться на экспорт для дальнейшего производства спичек. В качестве приоритетных рынков сбыта рассматриваются Индия, Африка, Южная Америка.

Инициатору данного проекта принадлежит компания SOCALCO SARL (Конго), которая входит в группу компаний DEWJI International и является крупнейшим производителем спичек на африканском континенте.