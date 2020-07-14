ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш» завершило поставку сочлененных троллейбусов особо большой вместимости модели 43303 Vitovt Max II для Санкт-Петербурга.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, 20 троллейбусов данной модели производства BKM Holding приобрел в лизинг СПб ГУП «Горэлектротранс» (Санкт-Петербург). Конкурс на поставку был выигран совместно с ООО «Промагролизинг-Центр» и ООО «Белрус» – официальным дилером BKM Holding в Российской Федерации.

Современные троллейбусы четвертого поколения оборудованы системой наклона кузова к посадочной площадке и откидной аппарелью.

В пассажирском салоне установлены USB-розетки, Wi-Fi, камеры видеонаблюдения, медиасистема для информирования пассажиров и система электронного контроля оплаты проезда.