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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛКОММУНМАШ ПОСТАВИЛ ПАРТИЮ СОЧЛЕНЕННЫХ ТРОЛЛЕЙБУСОВ ДЛЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
09:55 15.07.2020
ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш» завершило поставку сочлененных троллейбусов особо большой вместимости модели 43303 Vitovt Max II для Санкт-Петербурга.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, 20 троллейбусов данной модели производства BKM Holding приобрел в лизинг СПб ГУП «Горэлектротранс» (Санкт-Петербург). Конкурс на поставку был выигран совместно с ООО «Промагролизинг-Центр» и ООО «Белрус» – официальным дилером BKM Holding в Российской Федерации.
Современные троллейбусы четвертого поколения оборудованы системой наклона кузова к посадочной площадке и откидной аппарелью.
В пассажирском салоне установлены USB-розетки, Wi-Fi, камеры видеонаблюдения, медиасистема для информирования пассажиров и система электронного контроля оплаты проезда.
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