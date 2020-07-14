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ЭКОНОМИКА РБ
ЦЕНЫ НА ПРОМТОВАРЫ В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫРОСЛИ С НАЧАЛА ГОДА НА 5,2%
09:48 15.07.2020
Индекс цен производителей промышленной продукции по Витебской области в июне 2020 г. по сравнению с маем 2020 г. составил 99,6%, с декабрем 2019 г. – 105,2%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 100,9% и 104,6% соответственно, промежуточные товары – 99,5% и 105,9%, потребительские товары – 100,1% и 101,2% соответственно.
Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции по Витебской области в июне 2020 г. по сравнению с маем 2020 г. составил 99,7%, с декабрем 2019 г.– 103,5%, в том числе в растениеводстве – 98,5% и 102,3% соответственно, животноводстве – 100% и 103,8% соответственно.
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