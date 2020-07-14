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ЭКОНОМИКА РБ
ПЕРЕНОС МЕБЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЗ МИНСКА В ЛИДУ ДОКАЗАЛ СВОЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ - ЧИНОВНИК
09:36 15.07.2020
Перенос мебельного производства из Минска в Лиду доказал свою эффективность. Такое мнение во время поездки 14 июля в Лидский район высказал заместитель премьер-министра Беларуси Юрий Назаров.
Как сообщает сайт правительства, вице-премьер ознакомился с работой мебельного предприятия в Лиде. Здесь на бывших площадях местной мебельной фабрики поэтапно разворачивается производство ОАО "Минскпроектмебель".
"Перенос обусловлен несколькими факторами. В том числе и тем, что в Минске другие налоги, дороже и рабочая сила. С начала реализации идеи прошло два года. Эффект есть. Во-первых, мы смогли сохранить коллектив лидского предприятия. Оно было в таком состоянии, что даже для выплаты заработной платы приходилось брать кредиты. Сегодня производство работает. Да, во время пандемии ушли на неполную неделю, накопили складские запасы, но в июле уже вышли на 100%-ную загрузку, а это значит, что руководство видит оживление рынка и спрос на продукцию", - отметил Юрий Назаров во время встречи с коллективом предприятия в одном из цехов.
За время переноса производства количество работников на площадке в Лиде возросло, но новые кадры требуются и сейчас.
Подготовка площадки, перенос, наладка оборудования идут согласно планам, однако, по мнению Юрия Назарова, этот процесс может быть ускорен. Тем более что есть потенциал для роста. Сейчас, к слову, ассортимент выпускаемой продукции постоянно расширяется. Здесь производят мягкую и корпусную мебель, а также мебель из массива дерева. Есть перспективы выпуска другой продукции деревообработки. Расширяется и сбытовая сеть, в том числе есть наработки в сфере интернет-торговли.
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