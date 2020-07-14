За январь-май 2020 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Беларуси (без банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, Банка развития, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 9,5%, рентабельность продаж – 7,6%.

Как сообщает Национальный статкомитет, дебиторская задолженность на 1 июня 2020 г. составила 45,8 млрд. рублей, в том числе просроченная – 8,7 млрд. рублей, или 19,1% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 июня 2020 г. составила 57 млрд. рублей, в том числе просроченная – 8,3 млрд. рублей, или 14,5% от общего объема кредиторской задолженности.