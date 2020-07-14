В Минске индекс цен производителей промышленной продукции в июне 2020 г. по сравнению с маем 2020 г. составил 99,96%, с декабрем 2019 г. – 104%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 100,2% и 105,4% соответственно, промежуточные товары – 100,04% и 104,4%, потребительские товары – 100% и 101,4% соответственно.

Продукция производственно-технического назначения в июне по сравнению с маем подорожала на 0,1 процентных пункта, с начала года – на 4,7%.