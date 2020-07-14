В целях создания условий для максимального использования жителями города Минска именных приватизационных чеков (ИПЧ) «Имущество» расширяется список предприятий, акции которых предлагаются к обмену.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, с 15 июля текущего года добавятся 9 обществ с долей Республики Беларусь, а с 12 августа – 7 обществ с долей г.Минска (3 предприятия торговли и 4 – строительства).

Обменять чеки «Имущество» можно в подразделениях ОАО «АСБ Беларусбанк», которые совершают данную операцию.

Обмену подлежат чеки, начисленные лично гражданину или подаренные близкими родственниками, но не более 250 штук.

В соответствии с постановлением Совета министров № 134 от 28 февраля 2019 г. срок обращения именных приватизационных чеков «Имущество» установлен по 31 декабря 2020 года.

С перечнем акционерных обществ, акции которых предлагаются к обмену на ИПЧ «Имущество», можно ознакомиться на сайте Мингорисполкома.