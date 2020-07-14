Холдинг организаций деревообрабатывающей промышленности Borwood в первом полугодии 2020 года начал осваивать новые рынки сбыта, поставив в Мексику фанеру, а в Ирландию плиты МДФ.

«Действенными мерами по восстановлению объемов экспорта стали поддержание тесного взаимодействия с ключевыми клиентами и диверсификация рынков сбыта. Как результат, в июне по сравнению с маем более чем в два раза (в стоимостном выражении в долларах США) выросли отгрузки в Армению, Великобританию, Данию, Египет, Кыргызстан, Румынию, Таджикистан и Хорватию. Более того, в первом полугодии были открыты такие новые рынки сбыта, как Мексика (в эту страну начаты поставки фанеры) и Ирландия, куда впервые поставлены плиты МДФ»,- говорится в сообщении пресс-службы холдинга.

Помимо этого, реализуются планы по расширению ассортимента продукции предприятий холдинга: в июне на ОАО «Витебскдрев» запущено производство влагостойких плит МДФ (MDF.H), на ОАО «Мостовдрев» апробирована пленка разной плотности для ламинации фанеры марки ФОФ – теперь кроме базовой темно-коричневой пленки плотностью 120 гр/м2 доступны также красная и зеленая пленка плотностью 220 гр/м2 и 117 гр/м2 соответственно; в июле ОАО «Мозырский ДОК» вводит в эксплуатацию 4 новые сушильные камеры итальянской компании De Nardi Srl.

В июне 2020 года ОАО «Белорусская лесная компания» - единый оператор продаж плитной продукции холдинга Borwood - экспортировало продукции на 49,3% больше, чем в мае.