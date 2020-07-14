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ЭКОНОМИКА РБ


ПУНКТ ПРОПУСКА «ДОМАЧЕВО» ОСНАСТЯТ ВЕСОИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ ЗА СЧЕТ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТЕХПОМОЩИ


17:00 14.07.2020

В рамках программы трансграничного сотрудничества «Польша-Беларусь-Украина» 2014-2020 Брестской таможней совместно с Люблинским исполнительным комитетом ПольшИ завершается реализация одного из проектов «Улучшение эффективности таможенного контроля в автодорожном пункте пропуска «Домачево».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Брестской таможне, в рамках проекта, нацеленного на повышение безопасности белорусско-польской границы и качества проведения операций таможенного контроля, в пункте пропуска «Домачево» установлено весоизмерительное оборудование. В настоящий момент идет его испытание и наладка.

Использование оборудования положительно скажется на сокращении времени, необходимого для совершения таможенных операций в отношении грузовых автомобилей, и, соответственно, увеличить пропускную способность.

Взвешивание автомобилей может осуществляться как в ручном режиме сотрудником, так и в автоматическом с выводом информации на рабочие места должностных лиц таможни.

Сдача объекта в эксплуатацию планируется в сентябре 2020 г. Общий бюджет проекта составил 253 900 евро, в том числе вклад Европейского союза – 228 510 евро.

Пункт пропуска «Домачево» открыт на белорусско-польской границе в 1995 году и временно размещался на территории сопредельного государства. В 2011 году введены в эксплуатацию современные объекты инфраструктуры международного автодорожного пункта пропуска на белорусской стороне. Сегодня проектная пропускная способность «Домачево» составляет 2250 автотранспортных средств в сутки, в том числе 2 тыс. легковых автомобилей, 200 грузовых транспортных средств и 50 автобусов.

Настоящий документ подготовлен при финансовой поддержке Европейского союза в рамках программы трансграничного сотрудничества «Польша-Беларусь-Украина» 2014-2020. Содержание этого документа является исключительной ответственностью Брестской таможни и ни при каких обстоятельствах не может рассматриваться как выражение позиции Европейского союза, ОУ или совместного технического секретариата программы ЕИС-ТГС «Польша-Беларусь-Украина» 2014-2020.
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